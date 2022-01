Stiri pe aceeasi tema

- La fața locului s-au deplasat polițiștii, alaturi de echipaje medicale de specialitate, care, dupa luarea masurilor de salvare, au constatat, din nefericire, decesul persoanei. Polițiștii au stabilit identitatea acestuia, respectiv un barbat in varsta de 55 de ani, din Mintiu Gherlii.Trupul acestuia…

- Cantareața americana Britney Spears a declarat ca nu este inca pregatita sa lanseze piese noi, dupa cei 13 ani petrecuți sub incidența unui regim de tutela care a privat-o de controlul asupra afacerilor si bunurilor sale, informeaza presa internaționala.

- Billie Eilish este pregatita pentru o noua etapa in viața, dar și in cariera, iar dovada e faptul ca și-a facut o noua schimbare radicala de look. Cum și-a obișnuit fanii inca de la inceputul carierei, celebra cantareața s-a pregatit pentru un nou inceput cu un nou look. Starul continua sa-și surprinda…

- Viata lui Gabriel Cotabita (66 de ani) a fost greu incercata in ultimii ani! In urma cu sase ani, solistul suferea un infarct, iar la inceputul lunii octombrie ajungea din nou la spital! Cea care l-a ajutat insa, de fiecare data, sa treaca peste cumpenele grele a fost Alina, sotia sa, care este aproape…

- Zi neagra in lumea filmului internațional! Celebra actrița Laura Lynn „Bergen” Williams, cea care a interpretat-o pe Big Alice Gunderson in „General Hospital”, a murit la varsta de 62 de ani, cu doar cateva ore in urma. Din nefericire, actrița a fost rapusa de boala Wilson.

- In prezent limitata, cererea digitala este de așteptat sa se accelereze pentru marcile de moda și de lux și sa genereze venituri suplimentare de 50 de miliarde de dolari pana in 2030, potrivit Morgan Stanley. “Fluxurile de venituri din media digitala sunt in prezent neglijabile pentru marcile de lux,…

- O celebra interpreta de muzica populara l-a umilit pe Petrica Mițu Stoian. Un scandal uriaș a pornit dupa decesul cantarețului. Ce se intampla in lumea showbiz-ului și ce probleme aveau cei doi colegi de breasla? O cantareața l-a facut pe Petrica Mițu Stoian sa se pensioneze Decesul fulgerator al lui…

- Carmen de la Salciua se confrunta cu probleme mari! Frumoasa bruneta se afla in centrul atenției dupa ce a fost acuzata ca ar trai o poveste de dragoste interzisa cu un barbat insurat. Cantareața s-a decis sa rupa tacerea și sa spuna adevarul despre ce se intampla in viața ei. Carmen de la Salciua are…