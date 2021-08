Cum arăta Florin Cîțu atunci când a fost arestat în SUA. Fotografia făcută de polițiștii americani In spațiul public a aparut prima fotografie cu premierul Florin Cițu din momentul in care a fost arestat pe teritoriul SUA. Documentul din dosarul penal arata ca lui Florin Cițu i s-a alocat la arestare numarul 23665. Autoritațile din SUA au transmis pentru Aleph News ca l-au ținut pe actualul premier al Romaniei in Penitenciarul din Story Country, dupa ce acesta a fost prins de Poliție, pe 3 decembrie 2000, „conducand sub influența”, la volanul mașinii Ford Probe roșie și dupa ce a fost luat in custodia SUA. In alt raspuns obținut de aceeași sursa, alte autoritați americane arata ca cel de-al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

