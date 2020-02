Stiri pe aceeasi tema

- Brad Pitt a caștigat primul lui Oscar pentru actorie, pentru „Cel mai bun actor in rol secundar„. Rolul care i-a adus in sfarșit Premiul Oscar este cel din Once Upon A Time In Holywood, filmul regizat de Quentin Tarantino. Brad Pitt a mai luat un premiu Oscar, dar de data aceasta pentru producția filmului…

- Leornado DiCaprio și-a recunoscut oficial relația cu Camilla Morrone. Cei doi formeaza un cuplu de mai mulți ani, insa pana acum nu s-au afișat impreuna la niciun eveniment. Leonardo, in varsta de 45 de ani, a participat la gala decernarii premiilor Oscar, unde a fost nominalizat pentru cel mai bun…

- Castigatorii sunt alesi de cei 8.000 de membri ai Academiei americane de Film, organizatoarea galelor Oscar, si vor fi anuntati duminica noapte. Ceremonia este programata de la ora 3, ora Romaniei. Brad Pitt, Elton John, Charlize Theron, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson si Martin Scorsese sunt…

- Potrivit Daily Mail, actorul din "Once Upon a Time... in Hollywood" facea o plimbare cu barca impreuna cu partenera sa, Camila Morrone, si alti prieteni. Capitanul a primit un apel prin care era informat ca un francez in varsta de 24 de ani a cazut dintr-un vapor de croaziera. Leonardo DiCaprio, apropiatii…

- Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johanson, Charlize Theron, Adam Driver si toti ceilalti nominalizati la Globurile de Aur nu vor avea pe farfurii nici peste, nici carne de vita, nici lapte, niciun alt produs de origine animala la ceremonia de duminica noapte.Pentru prima data dupa 77…

- Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johanson, Charlize Theron, Adam Driver si toti ceilalti nominalizati la Globurile de Aur nu vor avea pe farfurii nici peste, nici carne de vita, nici lapte, niciun alt produs de origine animala la ceremonia de duminica noapte.

- Camila Morrone a facut declarații despre povestea de dragoste pe care o traiește cu starul hollywoodian Leonardo Dicaprio. Acesta a vorbit și despre diferența de varsta dintre ea și celebrul actor, relateaza El Pais.Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Los Angeles Times, camila Morrone, iubita…

- Desi are doar 23 de ani, actrita Camila Morrone traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Leonardo DiCaprio, in varsta de 45 de ani. Cu toate acestea, zvonurile legate de diferenta de varsta dintre cei doi sunt prezente la ordinea zilei.