- Novak Djokovic a considerat ca este timpul pentru o schimbare a look-ului, iar modificarea a venit în izolare. Liderul mondial s-a tuns și le-a prezentat fanilor noua coafura. Nole a avut un frizer de seama: soția sa, Jelena. La finalul înregistrarii, numarul unu din clasamentul…

- Zeci de mii de chinezi s-au ingramadit, weekendul trecut, in siturile turistice, din marile orase din jurul tarii, in ciuda avertizarilor expertilor in sanatate. Chiar daca restrictiile de izolare au fost ridicate, inca exista riscul ca numarul infectiilor sa creasca, scrie Mediafax.ro. People are packed…

- Mulți actori de la Hollywood, dar și cantareți s-au filmat citind povești copiilor. Pentru ca tot sta in casa și are mult timp la dispoziție, Demi Lovato a ales volumul ”The Gruffalo” pe care l-a citit și apoi a postat video-ul pe Instagram. Acesta a fost vazut de peste 82.500 de ori. In acest fel,...…

- Cinci barbati au fost izolati la domiciliu si amendati cu cate 5.000 lei fiecare, dupa ce au participat la o petrecere data acasa la un barbat din orasul brailean Ianca, aflat in izolare la domiciliu, care a fost condus intr-un centru de carantina pentru 14 zile, iar pe numele lui a fost intocmit dosar…

- Pentru foarte multi parinti epidemia de coronavirus a transformat zilele petrecute acasa, in izolare, cu copiii, in mari provocari. Greul il duc in special cei care continua sa lucreze de acasa. Un consilier pentru parinți a explicat care este trucul salvator.

- Aceasta spune ca ii este teama sa stea in aceeasi casa cu fostul ei sot, care ar fi foarte violent, scrie vremeanoua.ro. Cei doi sunt din comuna Deleni, iar femeia spune ca sambata dimineata s-a trezit cu fostul ei sot in locuinta, plasat sub izolare, desi barbatul avea ordin de restrictie. El s-a intors…

- Angajații primariei Balș nu vor sa lipseasca de la job din cauza gripei. Ei au tot cautat soluții și au ajuns la concluzia ca trebuie sa-și dezinfecteze mainile ca sa stea departe de virusuri. Prin urmare, toate clanțele ușilor din primarie au fost tapetate cu tifon imbibat in spirt. Reprezentanții…