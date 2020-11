Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a reacționat dupa anunțul DNA privind inculparea fostului primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache pentru trafic de influența și spalare de bani și spune ca decizia acestuia de a se suspenda din partid este un gest de onoare. PSD nu face însa nicio precizare legat de prezența…

- Fostul primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache, inculpat de DNA pentru trafic de influența și spalare a banilor, a anunțat ca se suspenda din PSD. El susține ca este nevinovat și spune ca spera ca "justiția sa faca lumina".Anunțul a fost facut de Tudorache pe Facebook: "În…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au pus sub acuzare pe Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 București, pentru complicitate la trafic de influența și spalare a banilor.…

- Premierul Ludovic Orban nu a dorit sa comenteze declarația prefectului Capitalei, Gheorghe Cojanu, care nu a știut rata de infectare din București, explicand ca nu a urmarit declarația acestuia. In...

- Surse politice au precizat ca medicul Adrian Streinu Cercel va ocupa locul doi pe lista PSD a organizatiei Bucuresti, dupa Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei, conform Antena3. Anuntul despre intrarea in politica a profesorului Adrian Streinu Cercel vine la doar o zi dupa ce…

- Alexandru Rafila a declarat astazi ca, potrivit studiilor de seroprevalenta a infectiei SARS-CoV-2, intre numarul diagnosticat de cazuri si numarul persoanelor care au trecut prin boala COVID-19 exista un raport de 1 la 10. Prin urmare, la 4.000 de cazuri diagnosticate, in realitate, in Romania se imbolnavesc…

- Judecatoria Sectorului 1 a validat, joi, mandatul de primar al Sectorului 1 al Capitalei obtinut de Clotilde Armand, transmite Agerpres.Instanta a validat mandatul pentru functia de primar al Sectorului 1 Bucuresti, obtinut de Clotilde Marie Brigitte Armand, candidata Aliantei USR-PLUS. "Dispune comunicarea…

- Documente atasate: Declaratie de avere Declaratie de interese Armand si sotul au 12 terenuri in Romania, doua case de locuit (242 de metri patrati si 300 de metri patrati) si doua apartamente in Bucuresti, precum si doua autotorisme. Familia lui Clotilde Armand are 140.000 de lei si aproape…