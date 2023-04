Daniela Crudu radiaza de fericire in aceasta perioada, asta pentru ca vedeta va naște in luna mai. Fosta asistenta TV așteapta cu nerabdare sa iși țina fetița in brațe, iar vedeta a postat pe rețelele de socializare o noua fotografie cu burtica de graviduța. Iata cum arata Daniela insarcinata in opt luni!