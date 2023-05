Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt patru zile pana la incoronarea Regelui Charles al III-lea, care va avea loc in cadrul unei ceremonii fastuoase la abatia Westminster din Londra. Regele va purta o mantie de aur, creata in 1911, pentru strabunicul sau George al V-lea, scrie presa romana , cu referire la BBC.

- Premierul neozeelandez Chris Hipkins și-a exprimat dorința ca țara sa sa paraseasca Commonwealthul, cu doar cateva ore inainte sa plece in Marea Britanie, acolo unde va participa la ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea, care va avea loc sambata aceasta, pe 6 mai, a informat The Guardian,…

- Prințul Harry nu va lipsi de la incoronarea tatalui sau, Regele Charles al III-lea, insa va merge fara soția lui in Marea Britanie. Adevaratul motiv pentru care Merghan Markle nu va participa la evenimentul mult așteptat. Ceremonia va avea loc pe data de 6 mai, la Londra.

- Majoritatea britanicilor (51%) considera ca incoronarea lui Charles al III-lea pe 6 mai nu ar trebui sa fie finantata de stat, in conditiile in care costul vietii este in crestere in Regatul Unit, potrivit unui sondaj publicat acum doua zile , au informat AFP si dpa, preluate de Agerpres. Doar 32% dintre…

- Regele Charles al III-lea va fi incoronat la Westminster Abbey pe 6 mai, intr-o ceremonie plina de fast, cu tradiții care dateaza de 1.000 de ani. Evenimentul va avea insa cateva diferențe fața de cel al reginei Elisabeta din 1953, reflectand parțial epoca moderna, noteaza Reuters. Palatul Buckingham…

- Ceremonia de incoronare a fiului regretatei regine Elisabeta a II-a va avea loc pe 6 mai 2023. Organizatorii evenimentului istoric intampina, insa, cateva probleme. S-a aflat care este motivul entru care marile staruri din Marea Britanie au refuzat sa cante la incoronarea Regelui Charles. Ce anunța…

- Regele Charles al III-lea va fi incoronat curand, insa acest eveniment va fi diferit fața de celelalte de pana acum. Camilla nu va purta coroana controversata, iar pentru prima data in istorie se va recurge la ”reciclarea” uneia pentru celebrarea unui astfel de eveniment.

- Cu toate ca este un moment istoric pentru Marea Britanie și poporul englez, se pare ca unii artiști nu au fost impresionați de invitația facuta de Palatul Buckingham. Presa din Regatul Unit a dezvaluit care sunt vedetele uriașe care au refuzat sa cante la incornarea Regelui Charles al III-lea. Cine…