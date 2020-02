Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea se incalzeste usor, dar vor fi ninsori locale la munte, in nord-vest și in centru. In restul teritoriului, vor fi ploi pe suprafețe mici.Temperaturile incep sa creasca in aproape toata țara cu precadere in sud-vest și in nord.Vantul va avea intensificari indeosebi in centru,…

- Un deputat Pro Romania profețește ca niciodata PSD nu a pierdut atația primari cați va pierde la alegerile locale și ca este posibila o alianța punctuala intre formațiunea sa și PNL..Deputatul de Timis al Pro Romania, Adrian Pau, a declarat, joi, ca vrea ca formatiunea sa castige un loc de…

- Este unul dintre cei mai in voga cantareti ai momentului, iar melodiile sale rup gura targului. Bogdan de la Ploiesti, caci despre el este vorba, aduna mii de fete la cantarile sale si e reprezentantul noului val de manelisti.

- Agențiile turistice au pus deja in vanzare pachetele de Paște, 1 Mai și vara 2020, rezervarile efectuate in ianuarie și inceputul lunii februarie avand discounturi de 20-30%, potrivit președintelui Federației Asociațiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT), Corina Martin."Tichetele…

- Tragedie, in noaptea de miercuri spre joi, pe strada Memorandului din Timișoara. O casa in care locuia o familie cu patru copii a luat foc. Pompierii au gasit patru trupuri carbonizate, potrivit tion. Patru frati, cu varste cuprinse intre 4 luni si 6 ani, au murit carbonizati, intr-un incendiu care…

- "Am o veste buna pentru locuitorii din zona Moldova, Banat, Oltenia si Dobrogea. Am luat legatura cu piloti rezervisti din cadrul Inspectoratului General de Aviatie care au iesit la pensie odata cu legea care a deschis usa foarte larg pentru angajatii ministerului si au acceptat sa revina în…

- Asazi, are loc deschiderea expozitiei „Chintus, beches, laibar -cojoace din Transivania”, la Muzeul de Arta din Targoviste, str. Calea Domneasca, nr. 185.Expozitia invita publicul de toate varstele sa descopere o colectie inedita de piese etnografice specifice zonei transilvane (Banat, Tinutul Padurenilor…

- Accidentul s-a petrecut miercuri seara in jurul orei 22.50 pe Calea Timișoarei din Dudeștii Noi. Autoturismul a lovit microbuzul care s-a rasturnat in urma impactului. Din fericire, totul s-a soldat numai cu pagube materiale și nimeni nu a fost ranit. “La locul intervenției s-a deplasat…