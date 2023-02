Stiri pe aceeasi tema

- Eu locuiesc aici. Ei bine, am coborat in adapostul antiatomic. Și, in general, locuiesc aici. Aceasta este casa mea”, a spus Zelenski.Camera mica are o masuța de toaleta cu oglinda și chiuveta, un fotoliu, o masuța de cafea, un televizor și un dulap.Președintele a declarat ca invazia Rusiei l-a surprins…

- Ucraina nu va ajunge la un acord cu Vladimir Putin, din care sa iasa infranta, doar ca sa mentina o pace in Europa, in contextul razboiului declanșat de Rusia, a declarat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vineri, 24 februarie, la conferinta de presa organizata la un an de la conflictul armat.…

- NATO trebuie sa se pregateasca pentru o confruntare lunga cu Rusia, intrucat presedintele rus Vladimir Putin nu arata nicio vointa de pace, la un an dupa ce a declansat razboiul contra Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat AFP si publicat joi. „Trebuie…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a avut o reacție urata la recentele declarații ale președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, in legatura cu negocierile cu Rusia pe razboi . Principalul aliat al lui Putin i-a compus o serie de caracteristici, cum ar fi: „creatura…

- Parada din Ajun a „mascaților” din localitatea Berzunți, din județul Bacau, a fost transformata intr-o parodie dupa razboiul din Ucraina. Tractoarele au fost transformate in tancuri, cu „bombe atomice” pe ele, iar „Plugușorul” este un dialog intre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Potrivit imaginilor…

- In varful unui deal, șamanii, imbracați in ținuta tradiționala andina, au salutat anul care vine intr-o ceremonie de purificare care a inclus flori, tamaie, un șarpe și fotografii ale președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.„Toate acestea se vor calma. Va veni pacea, liniștea. Asta am vazut",…

- „Cel mai bine ar fi ca britanicii sa lase in sfarsit libere Insulele Malvine si sa le restituie argentinienilor. Insulele Falkland nu sunt ale Marii Britanii, ci ale Argentinei. Si felicit selectionata Argentinei pentru victoria meritata la fotbal. La fel sa reuseasca si in politica externa”, a scris…

- Unitati militare ruse vor efectua „exercitii tactice” in Belarus, la frontiera cu Ucraina, a anuntat luni agentia de presa Interfax, citand Ministerul Apararii rus, informeaza AFP. Luni, Vladimir Putin va face o vizita oficiala in Belarus, cel mai loial aliat al Kremlinului. Deocamdata, nu se precizeaza…