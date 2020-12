Stiri pe aceeasi tema

- Pelicula „Singur acasa” face ravagii an de an in preajma sarbatorilor. In timpul acesta, protagonistul filmului nu contenește sa uimeasca pe toata lumea cu look-ul sau. Cum arata micul Kevin la 40 de ani? Viața lui s-a schimbat extrem de tare in tot acest timp. Cum arata acum Kevin din „Singur acasa”?…

- Ziare.com susține ca omul de afaceri are o noua relație, este vorba de Irina Deleanu, cu 36 de ani mai tanara, nimeni alta decat fosta sportiva emerita a Romaniei și președintele Federației de Gimnastica Ritmica. Cei doi petrec din ce in ce mai mult timp impreuna si chiar se afiseaza in diferite restaurante.…

- Macaulay Culkin, cunoscut in intreaga lume pentru personajul Kevin din Singur Acasa, a ramas in mintea tuturor drept un copil dragalaș și dornic de aventura, dar in 2020, actorul a implinit varsta de 40 de ani și arata cu totul diferit.

- Tim Curry a avut de-a lungul carierei unele dintre cele mai bizare roluri de la Hollywood, ce continua sa fie indragite de public și azi. Dintre cele mai cunoscute personaje ale actorului se numara și Mr. Hector, administratorul hotlului din Singura Acasa 2: Pierdut in New York.

- A jucat in multe filme, dar abia acum vin dezvaluirile picante, neasteptate. Kate Hudson, vedeta in varsta de 41 de ani, a spus ce actor de la Hollywood saruta prost. A fost colegul ei, dar nu s-a ferit sa zica totul public.

- Sharone Stone a marturisit cum s-a simțit in cele mai fierbințo scene alaturi de un celebru actor de la Hollywood. Actrița nu s-a mai ascuns și a dezvaluit cine este misteriosul barbat care a pus-o pe jar.