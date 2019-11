Cum arata Anca Serea la 3 luni dupa a sasea nastere

Stiri pe aceeasi tema

- Eleganta, rafinata si cu zambetul pe buze, asa a fost mamica Anca Serea sambata, cand si-a botezat cel de-al saselea odor. Pentru acest frumos eveniment, ea si sotul ei, artistul Adrian Sina, au organizat o petrecere de pomina, cu un tort de poveste, noteaza click.ro. Se zvoneste ca totalul plicurilor…

- Adi Sina are o femeie frumoasa acasa și, de scurt timp, are una și la studio sau in concerte. Noul Akcent are in componența o solista. Povestea Akcent a inceput in doi - Adi Sina și Ramona Barta -, a ajuns la patru, iar consacrarea a venit cand trupa avea trei membri: Adi, Sorin Brotnei […] Post-ul…

- Anca Serea și Adrian Sina și-au botezat in acest weekend fetița, pe micuța Leah. La scurt timp dupa eveniment, vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le mulțumește tuturor pentru momentele frumoase. „Ieri a fost o zi tare speciala pentru familia noastra, botezul micuței Leah pe care-l…

- Anca Serea si-a botezat fetita. Cum a fost la eveniment Weekend-ul ce tocmai s-a incheiat a fost unul cat se poate de special pentru Anca Serea si Adrian Sina, care si-au botezat sambata cel de-al saselea copil, pe micuta Leah. Vezi aceasta postare pe Instagram Leah Maria O postare distribuita de…

- Anca Serea este o mama eroina, iar asta este puțin spus. Vedeta are grija de cei șase copii ai sai, insa nu uita sa se ocupe și de cariera care e foarte importanta. Impreuna cu Adrian Sina, soțul ei, au decis sa se mute intr-o noua locuința, motiv pentru care a mai avut inco o activitate pe lista de…

- Anca Serea și Adrian Sina au ales sa iși creștineze fiica, pe Leah Maria, la jumatatea acestei luni, cand micuța va implini 3 luni. Petrecerea va avea loc la un conac din județul Ialomița. Dupa ce au stabilit data și locația unde vor da petrecere in cinstea celei mai noi membre din famillie, artistul…

- Adrian Sina este un barbat implinit. Artistul are o familie numeroasa impreuna cu soția sa, Anca Serea. In urma cu puțin timp li s-a mai alaturat acestora un copil, iar acum frumoasa vedeta a facut un anunț surprinzator. Se vor muta intr-o noua casa.