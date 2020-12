Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma cu puțin timp, Alex Bodi, din inchisoare, a rugat-o pe Bianca Dragușanu sa-i transmita un mesaj milionarului turc Cengiz Siklaroglu, iata ca replica barbatul vine mai repede decat ne-am fi așteptat! Primele declarații ale afaceristului, dupa ce a fost contact de reporterii Spynews.ro…

- Bianca Dragușanu a vorbit cu Alex Bodi, deși nu avea voie. Ce mesaj halucinant i-a transmis afaceristul din inchisoare. Deși Alex Bodi nu mai este impreuna cu Bianca Dragușanu și are o noua iubita, pe Daria Radionova, afaceristul a ales s-o sune din arest pe Bianca Dragușanu. Discuție halucinanta intre…

- Alex Bodi se afla in arest de mai bine de o saptamana, iar Daria este copleșita de dor! Focoasa șatena posteaza incontinuu mesaje pline de dragoste la adresa iubitului sau și, surpriza: unde mai puneți ca primește și cadouri siropoase! Afaceristul ii face daruri, deși se afla dupa gratii? Ce a postat…

- Este vestea bomba a serii! Alex Bodi a fost eliberat in urma cu puțin timp! Dupa 24 de ore petrecute sub arest la sediul DIICOT, fostul iubit al Biancai Dragușanu se poate bucura din nou de libertate, potrivit informațiilor transmise de avocatul lui in exclusivitate pentru Spynews.ro!

- Alex Bodi, fostul soț al Biancai Dragușanu, a fost saltat de catre autoritați in timpul unei operațiuni de amploare desfașurata de trupele DIICOT. Daria Radionova, actuala iubita a celebrului afacerist, a oferit primele declarații dupa evenimentul cu care s-a confruntat partenerul sau.Afaceristul…

- Un cuvant de spus in descinderea anului 2020 a avut și Josip, cunoscut drept șeful lui Alex Bodi! Ce a declarat afaceristul despre fostul iubit al Biancai Dragușanu, dupa ce a ajuns pe mainile autoritaților?

- Alex Bodi este in vizorul oamenilor legii. Ce s-a intamplat in casa lui in aceasta dimineața? Iata imagini cu celebrul afacerist ieșind din propria locuința alaturi de mascați! Cine se mai afla in vila fostului soț al Biancai Dragușanu in timpul perchezițiilor? Alex Bodi, surprins de mascați in aceasta…