Stiri pe aceeasi tema

- Impresarul Anamaria Prodan a anunțat ca s-a inscris in partidul Alianța pentru Patrie, al carui lider este Codrin Ștefanescu - fosta mana dreapta a lui Liviu Dragnea, deoarece vrea sa susțina drepturile femeilor. ...

- Bataia din strada dintre Anamaria Prodan și inca soțul ei, Laurențiu Reghecampf, a ținut prima pagina a ziarelor in ultimele zile. Cu puțin timp in urma, prietenul impresarei, Andreas Stavarache, a dat detalii despre intalnirea care s-a lasat cu scandal, la Acces Direct.

- Anamaria Prodan are o rugaminte mare pentru Laurentiu Reghecampf, dupa bataia care a avut loc vineri de la Snagov. Impresara a spus ce nu vrea sa uite antrenorul niciodata. Așadar, care este solicitarea Anamariei Prodan, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Ce il roaga Anamaria Prodan pe…

- Scene cumplite, vineri, in casa Anamariei Prodan. Laurențiu Reghecampf, cu care impresara se afla in plin proces de divorț, a navalit inauntru și, beat fiind, a agresat-o și i-a adresat injurii și amenințari cu moartea. Martor la incident a fost chiar copilul cuplului, Laurențiu jr. Potrivit declarațiilor…

- Scene cumplite, vineri, in casa Anamariei Prodan. Laurențiu Reghecampf, cu care impresara se afla in plin proces de divorț, a navalit inauntru și, beat fiind, a agresat-o și i-a adresat injurii și amenințari cu moartea. Martor la incident a fost chiar copilul cuplului, Laurențiu jr. Potrivit declarațiilor…

- Anamaria Prodan a lansat acuzatii halucinante la adresa lui Laurentiu Reghecampf. Anamaria Prodan si-a acuzat sotul de violenta. La randul sau, si Laurentiu Reghecampf a acuzat-o pe Anamaria Prodan ca l-a agresat. Anamaria Prodan a oferit un prim raspuns dupa dupa ce a fost agresata de Laurentiu Reghecampf.…

- Anamaria Prodan se bucura de o viața plina de surprize alaturi de noul amorez. Celebra impresara de la noi abia așteapta sa termine divorțul scandalos pe care il are cu Laurențiu Reghecampf ca sa ii poata spune DA noului partener. Vedeta a susținut ca nu exclude o noua casatorie și crede in continuare…

- In ultima vreme, in presa mondena au aparut zvonuri potrivit carora Anamaria Prodan (49 de ani) ar avea un nou iubit. In urma deciziei de a divorța de Laurențiu Reghecampf (46 de ani), din 2021, dupa un mariaj de 13 ani, impresara incearca sa-și refaca viața personala, insa pana acum nu s-a confirmat…