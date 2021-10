Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul numit „Justin Bieber: Lumea Noastra” este tot mai aproape de lansare, dar iata ca intre timp au aparut diverse fragmente din el. Respectiv și momentul in care cantarețul in varsta de 27 de ani ii spune soției lui, in varsta de 24 de ani, ca este gata pentru un anumit moment, emoționant.…

- Un exemplar masiv de urs brun, botezat Otis, a fost desemnat cel mai gras urs din Alaska in cadrul unei competitii anuale bazate pe voturile publicului si care s-a desfasurat la Parcul National Katmai din acest stat american, dupa cum noteaza DPA. Otis a devansat un alt exemplar mascul, Walker, care…

- Cantareața Alina Eremia a fost diagnosticata cu SARS-CoV-2. Aceasta a declarat ca se simte bine și are o forma ușoara. „Nu am vrut sa fac o știre din asta, dar mai bine aflați de la mine cum ma simt. Am fost confirmata pozitiv, in urma unui test de rutina pe care il fac saptamanal. Aveam o bronșita…

- Netflix are sanse serioase anul acesta sa castige cea mai ravnita categorie in cadrul galei Primetime Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru productiile de televiziune, daca serialul sau ''The Crown'' va reusi sa faca fata duminica seara asaltului soldatilor Stormtroopers din productia Disney ''The…

- Angelina Jolie și-a deschis un cont pe rețeaua de socializare Instagram pentru a transmite la cat mai multe persoane scrisoarea emoționanta pe care a primit-o de la o adolescenta din Afganistan. La aproximativ 14 ore de la prima postare, contul vedetei de la Hollywood, mama adoptiva și in același timp…

- Incendiile de vegetatie au mistuit weekendul trecut satul siberian Byas-Kyuyol atât de rapid încât locuitorii au fugit lasându-si în urma animalele de companie. De atunci voluntarii au reusit sa salveze sase pisici care au supravietuit flacarilor, relateaza Reuters.Incendiile…

- Sute de incendii au cuprins Iacutia (Republica Saha), cea mai mare și mai rece regiune din Federația Rusa. Padurile și natura din aceasta regiune, care este una dintre cele mai izolate din lume, sint distruse de flacari. Aici, in timpul zilei, lumina soarelui e blocata de fumul gros produs de incendiile…