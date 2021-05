Poate ca primii ani in rolul de mama nu au fost deloc ușori pentru Vica Blochina, dar acum culege roadele ”muncii” ei. Fiul vedetei cu Victor Pițurca, Edan Pițurca are acum 14 ani și este un chef in devenire. Iata cu ce preparat delicios și-a rasfațat adolescentul mama!