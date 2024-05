Stiri pe aceeasi tema

- Vica Blochina are un baiat pe nume Edan din relația pe care a avut-o cu Victor Pițurca. Adolescentul i-a interzis mamei sale sa puna poze cu el pe rețelele de socializare și a decis sa se mute la tatal lui.In urma cu ceva timp, Edan a luat decizia de a se muta in casa tatalui sau și sa locuiasca impreuna…

- Vica Blochina a trecut printr-o perioada foarte grea dupa ce fiul ei, Edan, a decis sa se mute alaturi de tatal sau, dupa mulți ani in care a stat cu vedeta. Blondina spune ca a suferit extrem de tare și a ajuns chiar și la depresie atunci cand baiatul a luat hotararea de a pleca din casa. Ce relație…

- Ce ii poți oferi mamei tale cadou de ziua ei – Top 5 idei pentru a o surprinde placut Imagine de Wijdan Mq pe Unsplash.com Ziua de naștere este o ocazie de sarbatoare, de reflectare și de recunoștința pentru un nou an trait și pentru ocazia de a incepe un altul. De-a lungul timpului, aceasta zi a devenit…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma ca cea de-a 34-a ediție a Conferinței FAO pentru Europa va avea loc la Roma, așa cum a declarat, mai devreme, Maria Zaharova, reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe rus, dar afirma ca solicitarea a venit din partea Chișinaului, și nu a Moscovei. Solicitați…

- Tot mai multe incidente au loc in liceele din țara. In cursul zilei de ieri, inca un elev a fost injunghiat, de aceasta data, intr-o școala din Galați. Baiatul in varsta de 18 ani a fost ranit langa unitatea de invațamant de un individ pe care nu il cunostea. Mama elevului din București, injunghiat…

- Membrul partidului Mișcarea Alternativa Naționala, Victor Pruteanu, condamna modul in care parinții magistratului Ion Chirtoaca au fost audiați de comisia PreVetting. „Am plans, deoarece in timp ce duceam gențile pregatite pentru mama și sora, care lucreaza peste hotare, am ascultat „evaluarea”. Și…

- Un pompier de la Detașamentul Ineu nu mai este printre noi. Plt. Adj. Petru Alexandru Ardelean a plecat intr-o lume mai buna. Colegii sai au anunțat trista veste pe pagina de Facebook a ISU Arad: „Timp de peste 18 ani, colegul nostru, Plt. adj. Ardelean Petru Alexandru, din cadrul Detașamentului de…

- Vica Blochina a fost o perioada indelungata singura, iar fanii s-au intrebat cand va putea fi vazuta la brațul unui domn. Vedeta a oferit cateva detali importante cu privire la viața ei sentimentala. In prezent, traiește o frumoasa poveste de dragoste pe care o ține departe de ochii curișilor.