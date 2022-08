Cum ar trebui sa iși ingrijeasca dinții femeile in timpul sarcinii pentru a evita complicațiile de ordin medical „Sarcina poate fi o perioada foarte delicata in viața unei femei, in care pot aparea diverse provocari de ordin medical. In cele noua luni de sarcina, este necesara monitorizarea medicala atat pentru sanatatea fatului, cat și a mamei. Igiena orala este, de asemenea, deosebit de importanta, mai ales in contextul schimbarilor hormonale care vor aparea pe parcursul gestației. Acestea au in impact in sfera orala, mai ales la nivelul gingiilor care vor avea tendința sa se inflameze frecvent,…