- „Le-am dat pe toate, atat de Craciun, cat și de Revelion, pachetele constau in patru nopți de cazare cu demipensiune. Eu sper ca n-o sa se inchida cazarile de la sat, mai ales casuțele care se inchiriaza integral, unde ar putea veni o familie care sta la bloc, cu copiii, aici s-ar simți mult mai…

- Orele in format hibrid și școala online la care participa elevii ii fac pe parinți sa apeleze la meditații intr-o masura mai mare decat in anii trecuți. ”Orele” in privat par a fi noua soluție pentru ca aceștia sa nu piarda informație la materiile importante, de examen. Fenomenul se petrece in toata…

- Aceasta pandemie generata de noul coronavirus a dat peste cap intreaga societate romaneasca. Efectele crizei se vad in toate ramurile economie, dar cea mai afectata a fost industria HoReCa. Se inchid restaurantele, cafenelele si jocurile de noroc Conform noilor reglementari, in timp de pandemie, date…

- Romania o va infrunta pe Irlanda de Nord in data de 4 septembrie, pe teren propriu, in ceea ce va fi debutul lui Radoi pe banca primei reprezentative. 3 zile mai tarziu, naționala se deplaseaza la Viena, pentru duelul contra Austriei. Federația a anunțat o modalitate prin care fanii, care nu vor avea…

- Un proiect de act normativ care prevede deschiderea restaurantelor si barurilor in interior a fost depus recent la Camera Deputatilor, initiatorul cerand adoptarea de urgenta in scopul salvarii industriei HoReCa de la faliment.

- Locuitorii din cartierul cunoscut sub denumirea Dallas ar putea ramâne fara apa, din cauza unor datorii de peste 5.000 de lei. Ei beneficiaza în prezent de robinete în fiecare dintre cele 34 de baraci, plus un robinet la liber, de la care iau apa…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata premierului Ludovic Orban, proprietarii și operatorii din HoReCa spun ca sunt tratati incorect de Guvern in comparatie cu celelalte industrii si atrag atenția ca situația ar putea genera proteste. Potrivit Asociatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania…

- A colindat lumea in lung și-n lat, a avut diverse ocazii de a se stabili peste hotare, dar dorul de casa și dorința de a realiza ceva frumos aici, acasa, l-a reintors de fiecare data in R. Moldova. Este vorba despre protagonistul ediției de astazi a proiectului „Nicaieri nu-i ca acasa”, Nicolai Pricauțan,…