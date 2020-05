Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac extrem de dur la adresa PSD, dupa de Camera Deputaților a adoptat tacit o inițiativa legislativa privind autonomia Ținutului Secuiesc. Iohannis l-a intrebat pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, ce i s-a promis de la Budapesta, in schimbul acestei intelegeri. Camera…

- Camera Deputaților a adoptat tacit un proiect de lege care prevede acordarea autonomiei pentru Ținutul Secuiesc. Camera Deputatilor este condusa de presedintele PSD, Marcel Ciolacu, aflandu-se sub controlul aliantei “patriotice” PSD-ALDE-Pro Romania. Proiectul prevede ca Tinutul Secuiesc va avea presedinte,…

- ADAUGATI… Camera Deputatilor a votat, in calitate de for decizional, modificarea Legii concediului paternal. Noile prevederi stabilesc faptul ca și politistii, cadrele militare, soldatii si gradatii profesionisti, precum si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare…

- Camera Deputatilor a adoptat tacit o initiativa legislativa depusa pe 3 septembrie 2019, care prevede instituirea sistemului "Alerta Copil", prin care populatia si mass media vor fi avertizate in legatura cu disparitiile de copii in Romania. Senatul este for decizional, initiativa fiind depusa de catre…

- Bunicii care iși ingrijesc nepoții ar putea primi o indemnizație de 650 de lei, potrivit unui proiect de lege adoptat tacit, luni, de Senat. Initiatorii au sustinut ca un copil este mai bine crescut de un membru al familiei, decat la creșa. For decizional este Camera Deputaților. Potrivit proiectului…