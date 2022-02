Stiri pe aceeasi tema

- Batrana clarvazatoare ar fi anticipat razboiul dintre Rusia și Ucraina, cu puțin timp inainte de a muri. Iata ce a spus Baba Vanga despre liderul de la Kremlin și ce urmeaza sa se intample. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de…

- Producatorul local de medicamente Terapia Cluj este atent la razboiul din Ucraina. Producatorul de medicamente are deja exporturi, reprezentante pentru vanzarile de medicamente fabricate in Romania sau planuri de extindere in țara atacata de Rusia. In același timp, un alt producator roman de medicamente,…

- Atacarea Ucrainei de catre Rusia a bulversat piețele financiare internaționale, unde au crescut plasamentele in activele considerate drept „refugii", precum dolarul american, yenul japonez, francul elvețian sau metalul galben. Eforturile BNR de a menține stabila piața valutara a facut ca deprecierea…

- Vladimir Putin a inițiat razboiul cu Ucraina și, implicit, atacul asupra acesteia. Kiev-ul este bombardat, iar oamenii fug spre cele mai apropiate țari. Sute de mașini cu numar de Ucraina se afla in acest moment la punctul de frontiera Palanca dintre Ucraina și Republica Moldova, potrivit imaginilor…

- ‘Razboiul’ declansat de Rusia in Ucraina, care ‘nu are niciun sens’, ‘trebuie sa inceteze acum’, a implorat in noaptea de miercuri spre joi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP. ‘Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va…

- Rusia ar putea desfasura un ''evantai larg'' de acte violente contra Ucrainei, a sustinut vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a subliniat insa ca ramane deschisa posibilitatea negocierilor si a convorbirilor de pace, informeaza AFP. Intr-o conferinta organizata de grupul…

- Vladimir Putin a avertizat ca este gata sa-și foloseasca armata pentru a contracara ceea ce el a numit amenințarea NATO, in timp ce da vina pe SUA pentru creșterea tensiunilor in Europa. Rusia este „serios ingrijorata” de prezența forțelor NATO in apropierea graniței sale și nu poate permite acestei…