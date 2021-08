Amenajarea bucatariilor a fost dintotdeauna un subiect interesant, pentru ca preocuparile in ceea ce privește noutatea și inovația au fost mereu prezente in viețile noastre. Așa se face ca treptat, de la bucatariile uzuale, delimitate total de restul locuinței, am ajuns astfel sa amenajam bucatarii open space, moderne și deosebit de frumoase.