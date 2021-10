Cum alegi locul potrivit în care să-ți muți afacerea și de unde să începi Deschiderea unei afaceri este visul oricarui antreprenor aspirant. Acest lucru implica și o serie de schimbari esențiale, pe care antreprenorul alege sa le faca pentru a profita de un nou stil de viața, de un segment de clienți potrivit și de imprejurari adecvate pentru dezvoltarea activitații. Un nou oraș este adesea o opțiune pe care o iau in considerare cei care vor sa deschida sau sa extinda un start-up sau o afacere mica. Iata cateva aspecte de luat in considerare: Care sunt costurile Mutarea, extinderea sau inființarea unei companii implica diverse costuri și unul dintre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

