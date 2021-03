Cum alegem canapeaua perfectă în 2021 Cum alegem canapeaua perfecta in 2021 Designerul de interior Sergiu Califar, fondatorul Pure-Mess Design, prezinta detaliile de care trebuie sa ținem cont atunci cand alegem canapeaua și de ce este avantajos pe termen lung ca aceasta sa fie facuta la comanda, in detrimentul celor standard din cataloagele brandurilor. Canapeaua ideala pentru un living de 25 m2 Livingurile apartamentelor noi au, in medie, 25 de metri patrați, astfel ca alegerea canapelei ideale este un process ce poate parea dificil la inceput. In opinia designerului de interior Sergiu Califar, canapeaua modulara, cu o insula mai… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

