Cum afectează criza de coronavirus situaţia salariaţilor din România. Diferenţe uriaşe între bugetari şi angajaţii din privat Decretarea starii de urgența a schimbat cursul vieții tuturor și a adus pentru unii griji in plus, pe langa cele legate de sanatate și masuri de prevenție. Statul a anunțat ca in aceasta perioada unul dintre parinți poate sa stea acasa cu copiii, avand in vedere inchiderea școlilor, gradinițelor și a creșelor, urmand sa primeasca 75% din salariu. Indemnizația se platește de angajator și este supusa impozitarii Indemnizația se platește de angajator și este supusa impozitarii "Cuantumul indemnizației este de 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din caștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

