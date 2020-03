Cum afecteaza Coronavirus viata vedetelor de peste Ocean

Cum afecteaza Cornoavirus viata vedetelor de peste Ocean Dupa ce zilele trecute am aflat ca Tom Hanks si sotia sa au fost depistati cu Coronavirus, iata in continuare cum afecteaza aceasta pandemie viata vedetelor de peste Ocean! Insarcinata fiind, Katy Perry a petrecut 24 de ore intr-un hotel din Sydney. Artista a hotarat sa paraseasca urgent Australia. Asta dupa ce Tom Hanks si Rita Wilson, ambii depistati pozitiv cu Coronavirus, au stat la acelasi hotel cu doar cateva zile inainte. In aeroport, Katy Perry a fost vazuta acoperindu-si fata si burtica de gravida cu o perna. Tot din pricina Coronavirusului,…