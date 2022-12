Stiri pe aceeasi tema

- In perioada premergatoare sarbatorilor polițiștii desfașoara, la nivel national, actiunea „FOC DE ARTIFICII”, fiind continuate, și in acest an, activitațile pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice. Activitatile desfasurate de…

- Seful politiei poloneze, Jaroslaw Szymczyk, a declarat sambata ca pachetul pe care l-a primit in timpul unei vizite in Ucraina era format din doua lansatoare de grenade despre care se credea ca sunt dezamorsate, transmite Reuters . Szymczyk a declarat pentru postul de radio RMF FM ca a mutat lansatoarele,…

- Ministerul de Interne polonez a anuntat joi ca Jaroslaw Szymczyk, seful politiei poloneze, a fost ranit si spitalizat dupa ce un cadou primit in timpul unei vizite in Ucraina a explodat in sediul politiei din Varsovia. In comunicatul publicat joi, un purtator de cuvant a declarat ca parchetul investigheaza…

- Ministerul de Interne polonez a anuntat joi ca Jaroslaw Szymczyk, seful politiei poloneze, a fost ranit si spitalizat dupa ce un cadou primit in timpul unei vizite in Ucraina a explodat in sediul politiei din Varsovia, informaza Digi24. Reprezentanții mass-media din Polonia au relatat ca respectivul…

- Procurorii polonezi investigheaza „o degajare violenta de energie” la sediul politiei nationale din Varsovia, dupa ce presa a relatat ca seful politiei a tras un lansator de grenade in biroul sau, transmite Reuters. Ministerul de Interne polonez a anuntat joi ca Jaroslaw Szymczyk, seful politiei poloneze,…

- Tribunalul Bacau i-a condamnat in 29 noiembrie a.c. pe trei agenți de poliție din cadrul Poliției orașului Darmanești, județul Bacau, la pedepse cu inchisoarea cu executare efectiva pentru luare de mita și fals intelectual. I.C. a primit 5 ani și 8 luni de inchisoare, C.M.M. – 5 ani de inchisoare, iar…

- Departe de mine pretenția ca aș fi un microbist, dar imi place sa urmaresc meciuri importante și, mai ales, jucate cu mare arta. Iar un campionat mondial precum cel de acum din Qatar este pasionant și pentru mine. Am insa un mare of ascultand la astfel de transmisiuni sportive, precum și la alte emisiuni…

- La data de 28 octombrie a.c., polițiștii de investigatii criminale din Onesti au depistat un barbat de 36 de ani, din județul Vrancea, posesor de mandat de arestare european, emis de autoritatile suedeze. Persoana ȋn cauza a fost condusa la sediul Politiei municipiului Onesti si predata polițiștilor…