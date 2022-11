Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau și-a facut bagajele și a plecat in Statele Unite pentru a se intalni cu admiratorii, insa cu inima a ramas in țara, caci nu l-a putut lua și pe fiul ei, Iair. Cine se va ocupa de cel mic in timp ce cantareața se afla in cealalta parte a lumii?

- Vladuța Lupau și soțul ei, Adi Rus, s-au mutat in casa noua, una pe care și-au construit-o impreuna și la care au visat mult timp. Intr-un interviu special, interpreta de muzica populara ne-a dezvaluit cum arata vila lor, dar și camera fiului lor, Iair. Deși are propriul sau dormitor, baiețelul doarme…

- Pe 6 august, Vladuța Lupau și Adi Rus au devenit parinți pentru prima data. Atunci viața lor s-a schimbat complet, iar momentele alaturi de Iair sunt unice și de neuitat. Artista a recunoscut insa ca adaptarea a fost mult mai grea decat se aștepta, cu atat mai mult cu cat, in primele trei saptamani…

- Vladuța Lupau este o mama fericita. Artista și soțul ei, Adi Rus, l-au botezat pe micuțul Iair și au decis sa publice prima fotografie cu chipul baiețelului. Iata cum arata și cu cine seamana.

- Zi importanta pentru Vladuța Lupau și soțul ei, Adi Rus! Cantareața și partenerul ei de viața au parte de cel mai frumos eveniment deoarece cei doi și-au botezat fiul, pe micuțul Iair. Iata imagini cu cuplul de la botez, dar și cu chipul bebelușului!

- Despre Charles al III-lea, actualul suveran al Regatului Unit, se știe deja ca este un mare admirator al meleagurilor romanești, dar și al produselor din aceasta parte de Europa. Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, unul dintre puținii romani ce au avut…

- Vladuța Lupau vine cu un anunț neașteptat. Cantareața de muzica de petrecere le-a oferit o veste trista fanilor care abia așteptau sa o vada in rochie de mireasa. Din pacate, vedeta nu mai face nunta cu Adi Rus. Cei care o iubesc și o urmaresc intens pe rețelele de socializare nu au ințeles motivul…

- Vladuța Lupau a inceput pregatirile pentru botezul fiului ei, la nici o luna de la nașterea micuțului. Indragita artista iși ține la curent fanii cu viața de proaspata mamica și a dat de ințeles ca baiețelul ei și al lui Adi Rus va avea parte de o petrecere speciala.