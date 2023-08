Stiri pe aceeasi tema

- La 43 de ani și 216 de kilograme, Mihaela simțea ca viața ei nu mai poate continua așa. Atunci a luat decizia de a trece printr-o intervenție de Gastric Sleeve. Rezultatele pe care le-a obținut in urma intervenției sunt dovada eficienței chirurgiei obezitații și o demonstrație a beneficiilor comunicarii…

- Catinca Roman a reușit sa slabeasca 15 kilograme și spune ca in toți acești ani de cand a ținut un regim, rezultatele nu au fost pe masura așteptarilor și ajungea, din nou, sa ia in greutate. Vedeta spune ca a gasit un echilibru și ca nu se mai simte „vinovata” pentru ca iși face poftele.

- Dumitru Dragomir recunoaște ca e un mare gurmand, insa declara ca incearca sa iși țina greutatea sub control. El a spus ca vrea sa ajunga la o greutate de 90 de kilograme, de la 102, cat avea inainte de a incepe dieta-minune.„Am fost un mancau! N-am fost satul niciodata! Am ceva din gingașia porcului…

- Doctorul Virgiliu Stroescu a dezvaluit secretul unei slabiri masive.„Cand cineva este foarte grav și vrea sa slabeasca, sa slabeasca masiv, am oameni care au venit cu 130 de kile și i-am adus la 70. Luni, miercuri, vineri numai supa, trei litri de supa, nimic altceva. Dupa o luna se obișnuiește perfect…

- Viața in Grecia este un vis impartașit de mii de oameni. Imaginați-va doar scufundari in Marea Egee in fiecare zi, mese cu legume și fructe proaspete mediteraneene, pranzuri lungi cu mezze in tavernele locale, vinul Retsina cu apusul de soare seara, soarele nesfarșit, uleiul de masline fantastic, oamenii…

- Berbec Anturajul prietenilor iti poate oferi batai de cap astazi. Provocarile acestora sunt mari, neplacute si ascund scopuri personale meschine. Deocamdata nu ai prieteni adevarati, asa incat ar fi bine sa te desprinzi de aceste persoane si sa te bazezi numai pe fortele tale. Ai suficiente resurse…

- Emilia Ghinescu are 45 de kilograme și 45 de ani. Cantareața de muzica populara s-a infometat pentru a ajunge la greutatea mult dorita, iar acum se menține prin sport și alimentație sanatoasa și puțina, dupa cum a recunoscut intr-un interviu pentru Antena Stars. Emilia Ghinescu spune ca a slabit cu…

