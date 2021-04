Stiri pe aceeasi tema

- Piața berii s-a menținut in 2020 la nivelul anului anterior, cu o creștere de 0,5% in volum, ajungand la 16,75 milioane hl. Ponderea sectorului HORECA in vanzarile de bere a scazut la 8% in 2020, de la 15% anul anterior, anunța Asociația Berarii Romaniei. “2020 a fost un an cu multe provocari…

- Este mereu pozitiv, vede doar partea plina a paharului, ii place sa gateasca, sa faca shopping și desigur, sa cante și sa-și incante fanii, in special fanele, cu noi piese. Mai nou, dupa ce trei admiratoare au incercat sa puna mana pe el, in cadrul unei emisiuni la care participa in calitate de mire,…

- Comertul online se afla intr-o crestere continua si stabila. La un an de la inregistrarea oficiala a primului caz de Covid19 in Romania, numarul comenzilor a crescut cu 50%, potrivit datelor MerchantPro, o platforme de solutii pentru eCommerce. Pandemia a mutat majoritatea cumparaturilor in online,…

- Declanșarea pandemiei de COVID-19 a accelerat puternic ritmul de creștere al comerțului online, Romania fiind unul dintre statele cu cele mai bune evoluții in ceea ce privește segementul de e-commerce. Așa se face ca s-au schimbat și multe din...

- Pe datele cercetarilor analizate de Comprar Acciones , in 2021, in SUA, s-ar putea manifesta cea mai solida piața a locuințelor din 2006, creșterea vanzarilor anuale de case fiind estimata la 10%, dublul creșterii de 5% observata in 2020. Potrivit estimarilor analiștilor, pana la sfarșitul anului 2021,…

- Pandemia a transformat radical piața muncii. Mulți romani vor sa lucreze in continuare de acasa, chiar daca se vaccineaza, alții vor sa-și schimbe jobul sau chiar meseria Pandemia a schimbat prioritațile pe piața muncii. Mulți oameni vor acum sa lucreze de acasa, chiar daca se vor vaccina anti-Covid.…