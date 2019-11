Stiri pe aceeasi tema

- Perfomance-ul "The Birth of Violence", realizat de Ioana Paun, care combina, in timp real, secvente din documentare, din reprezentarea violentei in cultura pop si in live art, alaturi de elemente de psihoterapie si de imagini de arhiva despre atentate recent comise in institutii de cultura, va avea…

- Senatoarea boliviana Jeanine Anez s-a autodeclarat presedinte interimar, marti, in ciuda unui boicot al aliatilor fostului presedinte Evo Morales, care a lasat Camera Legislativa fara numarul minim de parlamentari cerut pentru nominalizare. Anez a declarat ca ea a devenit presedinte interimar…

- Premierul francez Edouard Philippe a anuntat miercuri 20 de masuri noi privind migratia, informeaza agentiile internationale de presa. Printre altele, se stabilesc cote pentru primirea profesionistilor, se ofera mai multe locuri pentru studentii straini si se desfiinteaza tabere ilegale de refugiati.…

- Germania a dejucat sapte atentate de la atacul terorist din 19 decembrie 2016 asupra unui targ de Craciun de la Berlin, soldat cu 12 morti si zeci de raniti, transmite EFE. „De la atentatul din piata...

- 30 de sefi de stat, ori de guvern, dar si mii de oameni obisnuiti, si-au luat adio luni, de la fostul presedinte, Jacques Chirac, care a condus Franta, intre 1995 si 2007.Printre oaspetii veniti din strainatate pentru funeralii, s-au numarat Vladimir Putin si Viktor Orban, dar si fosti presedinti,…

- Traian Basescu a declarat ca, în cazul în care ar mai fi președinte de partid, nu ar semna pactul propus de Viorica Dancila pentru ca ar însemna „o urcare în barca guvernului PSD”. Acesta a precizat ca pactul e cel mai mare fals pe care l-a vazut pus pe hârtie.…

- Cel care se considera „un adevarat fiu al secolului al XIX lea”, cu ascendența basarabeana de pe Kogilnic, dar nascut la Iasi (6 septembrie 1817), personalitate fascinanta a epocii moderne, spirit pasionat [1] , a absolvit studii in Franta si Germania (Berlin), a fost profesor de istorie nationala la…