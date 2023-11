Stiri pe aceeasi tema

- Soția primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, Denisa Tabita Cherecheș, este urmarita penal pentru complicitate la dare de mita, in dosarul penal in care parinții sai au fost deja arestați preventiv pentru 30 de zile.

- Indragita artista Vladuța Lupau a scapat definitiv de dosarul penal in care a fost cercetata pentru fals in forma continuata, dupa ce a cerut bani de la stat in pandemie, pe motiv ca nu avea de lucru. Artista a facut falsuri rușinoase pentru statutul ei de vedeta a muzicii de petrecere, pentru a incasa…

- Chiar la inceput de mandat, in iulie 2023, ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a avut o intrevedere cu ministrul de Interne din Statul Palestina, Ziyad Mahmoud Mohammed Habalreeh. Era momentul absolvirii la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Promoția 2023. Printre absolvenți s-au…

- O femeie din Israel a fost ținuta ostatica impreuna cu soțul ei in casa lor timp de 20 de ore a povestit unei televiziuni calvarul prin care a trecut, spunand ca și-a caștigat timp, in speranța ca va fi salvata, servind bauturi rapitorilor ei Hamas și glumind cu ei, transmite publicația Haaretz, preluata…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din Ucraina, s-a ales cu dosar penal in Romania dupa ce a prezentat la control un document fals. S-a intamplat in cursul zilei de miercuri, 20 septembrie.In jurul orei 11.00, pe sensul de intrare in țara s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de ...

- In 2020, comisar sef de politie Petrica Bacaim a fost recompensat de ministrul Afacerilor Interne cu "Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interneldquo;. In 2021, comisarul sef Bacaim a primit distinctia "Politistul de frontiera al anului 2021ldquo;. Comisarul sef a coordonat activitatile specifice…

- Suporter Club UTA și-a asumat sprijinirea copiilor și juniorilor care fac parte din Academia UTA, iar acest lucru s-a intamplat deja in cateva randuri, prin punerea la dispoziția micilor fotbaliști de echipamente marca „Errea”. Reamintim ca Suporter Club UTA a demarat doua proiecte majore, UTA Official…