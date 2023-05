Stiri pe aceeasi tema

- Farul e noua campioana a Romaniei. Stere Halep s-a numarat printre invitații de marca ai lui Gica Hagi la petrecerea de titlu a constanțenilor. In prealabil, tatal Simonei Halep intrase pe teren imediat dupa finalul meciului dramatic cu FCSB, caștigat de „marinari” cu 3-2. Tatal fostei campioane de…

- Fostul mare arbitru Ion Craciunescu, 72 de ani, l-a taxat pe Denis Alibec pentru ieșirea necontrolata din prima repriza a meciului cu CSU Craiova (1-1), cand a vazut „roșu” direct dupa un gest violent comis asupra lui Ștefan Vladoiu. La 1-0 in favoarea Farului, atacantul de 32 de ani i-a lasat in…

- Saptamana aceasta s a finalizat procesul de infiintare al Societatii "Drumuri judetene Constanta S.A..Conducerea societatii organizeaza o conferinta de presa care marcheaza acest inceput de drum pentru a discuta despre planurile de dezvoltare, beneficiile transformarii R.A.J.D.P. in "Drumuri Judetene…

- Chris Waddle, fost mare atacant la Spurs, i-a criticat cu asprime pe londonezi: „Una dintre cele mai slabe prestații vazute vreodata. Jenant”. Interimar dupa concedierea lui Antonio Conte, Cristian Stellini ar putea fi și el pus pe liber. La jumatatea lunii martie, dupa 3-3 la Southampton, deși Tottenham…

- Stere Halep, tatal Simonei Halep, a precizat ca s-a stabilit data audierii sportivei in scandalul de dopaj, care risca sa ii afecteze grav cariera. ”E bine. Inca nu știm nimic. Cum așteptați dumneavoastra, așa așteptam și noi. Nu știm ce se intampla. Termenul a fost stabilit inițial pe 28, dar din…

- Denis Alibec (32 de ani), atacantul celor de la Farul Constanța, a fost asaltat de fanii lui FCSB luni seara, dupa victoria obținuta de vicecampioana in fața dobrogenilor, scor 2-1, in runda cu numarul 4 din play-off. VIDEO. Denis Alibec, iubit in continuare de fanii lui FCSB Fost jucator la FCSB…

- Avand in vedere informațiile aparute in mass-media privitoare la un conflict in care protagonist a fost fotbalistul Arnold Garita, conducerea FC Arges face urmatoarele precizari: „Ca urmare a problemelor de indisciplina aparute la antrenamentul echipei de miercuri seara, conducerea clubului FC Argeș…

- O inregistrare video filmata in noiembrie 2021 il surprinde pe presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu, in timp ce jigneste si bruscheaza un politist local. Imaginile au fost publicate duminica, 2 aprilie, de publicația locala Constanța Info , iar dupa apariția acestora in spațiul public,…