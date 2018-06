Stiri pe aceeasi tema

- Glumițele pe seama emblemei Cupei Mondiale de Fotbal din Rusia 2018 sunt peste tot, extratereștrii, papuși, țipatul lui Edvard Munch, etc. Pentru prima data in istorie, meciurile Cupei Mondiale de Fotbal 2018 vor avea loc in unsprezece orașe din Rusia in timpul lunilor iunie și iulie. Cupa Mondiala…

- Papa Francisc, despre Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Papa Francisc si-a exprimat speranta ca Mondialul de fotbal din Rusia, care va debuta maine (joi), va fi o ocazie de dialog intre religii, solidaritate si pace intre tari, conform unui mesaj dat publicitatii la finalul audientei generale…

- Cupa Mondiala de fotbal din Rusia se va desfasura in perioada 14 iunie - 15 iulie pe 12 stadioane din 11 orase, cu 32 de echipe, impartite in opt grupe. Competitia va debuta cu partida dintre Rusia, echipa gazda, si Arabia Saudita, joi 14 iunie, de la ora 18,00 (ora Romaniei), pe stadionul…

- Mijlocasul Enzo Perez (River Plate) a fost convocat de selectionerul Jorge Sampaoli pentru a-l inlocui pe Manuel Lanzini in lotul Argentinei pentru turneul final al CM de fotbal din Rusia, a anuntat federatia de fotbal din aceasta tara. Potrivit presei din Argentina, Perez, 32 de ani, fost la Benfica…

- Selectionata Argentinei a invins reprezentativa Haiti cu scorul de 4-0 (1-0), marti, la Buenos Aires, intr-un meci de pregatire pentru Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie). Lionel Messi a facut diferenta in acest meci, cu un hat-trick (17 - penalty, 57, 65), celalalt gol al echipei…

- Atacantul brazilian Neymar, sosit cu elicopterul, luni, la centrul de antrenament al echipei Braziliei, va fi "la suta la suta" din capacitate pentru primul meci al cvintuplei campioane mondiale in Rusia, la Cupa Mondiala de fotbal, a anuntat directorul selectionatelor Edu Gaspar, citat de AFP.…

- Cantareata uruguayana Natalia Oreiro si-a lansat joi, pe canalul YouTube Warner Music, varianta video oficiala a cantecului sau compus special pentru Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia, ''United by love'' (Uniti prin dragoste), o piesa in care artista imbina versurile in engleza, spaniola…

- Tim Cahill, cel mai bun marcator din istoria selectionatei Australiei, a fost inclus, la 38 de ani, in lotul largit al nationalei tarii sale pentru turneul final al Cupei Mondiale de fotbal editia 2018 (14 iunie - 15 iulie), informeaza AFP. Cahill, care a inscris 50 de goluri pentru "Socceroos", urmeaza…