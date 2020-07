Cum a reușit telefonul mobil să detroneze în două decenii aparatul foto Acum 20 de ani apareau primele telefoane care puteau face poze, dar erau poze de 0,1 - 0,3 MP care în ziua de azi ar fi luate în derâdere. Însa, prin câțiva pași îndrazneți, telefoanele mobile au surclasat aparatele foto și smartphone-ul a devenit pentru milioane de oameni singura unealta cu care fac poze. Anual se vând în lume de 100 de ori mai multe smartphone-uri decât aparate foto digitale, iar aceasta din urma categorie și-a vazut vânzarile scazând de șase ori fața de acum un deceniu, arata o analiza Le Monde.



