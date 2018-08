Cum a reusit o tanara de 21 de ani sa genereze venituri de 500.000 in 6 luni cu produse pentru manichiura

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Calinescu, ironii taioase pentru Carmen Dan si politisti. Actorul a scris o postare pe Facebook in care le cere „Carmensitei“ si politistilor sa „termine cu ipocrizia“ si sa nu faca din „m**e PSD o chestiune penala“, oferindu-le acestora si cateva „argumente“. Zilele acestea, un barbat a ramas…

- Premierul Viorica Dancila a declarat in aceasta seara la Antena3 ca a avut o foaie de parcurs in care a trebuit sa se incadreze si se bucura ca a reusit asta, in primele sase luni de guvernare. "Am avut o foaie de parcurs si ma bucur ca dupa sase luni m am incadrat in aceasta foaie de parcurs. Spun…

- 17 iulie este o zi pe care Kim Kardashian probabil nu o va uita prea curand. Vedeta a dezvaluit ca a reusit sa faca cate un milion de dolari in fiecare minut dupa ce a lansat trei noi produse. Brandul KKW Fragrance, al lui Kim Kardashian, a lansat marti parfumurile Kimoji Vibes, Kimoji Peachy si Kimoji…

- Kylie Jenner conduce una dintre cele mai cunoscute companii de produse cosmetice, Kylie Cosmetics. A infiintat compania in urma cu doi ani, lansand doua produse de machiaj pentru buze de 29 dolari, un ruj si un creion, cu care a obtinut venituri de...

- „Inregistram o premiera, si anume avem prima declaratie fiscala in care raportam venituri pentru doi ani”, arata consultantul Alex Milcev, seful Departamentului de asistenta fiscala si juridica din cadrul EY Romania, intr-un comentariu transmis marti.

- Jaf desprins chiar din filme, intr-un supermarket Best Buy, de unde hoții au plecat cu produse Apple in valoare de 100.000 de dolari. Potrivit poliției locale, din Georgia, SUA, hoții au coborat pe franghii...

- Petre Roman, casatorit cu cântareața de muzica ușoara Silvia Chifiriuc și are un baiat. Petre Roman, care a fost casatorit timp de mulți ani cu Mioara Roman, a fost numit premier pentru prima data la data de 26 decembrie 1989. Ultimul mandat…