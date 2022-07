Cum a reușit Herodot să enerveze pe toată lumea In lipsa de altceva mai bun de facut, Cicero l-a numit pe Herodot „parinte al istoriei”. Lui trebuie sa ii dea Herodot o bere, ca de la el a ramas cu renumele. Mare atenție insa ca, deși incepe cu laudele, Cicero baga și șoparlița fix cand trebuie, cum ca omul o mai lua pe aratura, mai baga istorii din burta personala, și te duce exact acolo unde voia. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

