- Doua persoane au fost usor ranite in urma unui seism de suprafata cu magnitudinea 5,6 produs sambata dimineata in vestul Greciei, informeaza dpa. Epicentrul cutremurului a fost localizat in apropiere de orasul port Igoumenitsa, la granita cu Albania, la o adancime de 10 km, potrivit institutului de…

- Realitatea cumplita din Italia pare sa se repete in Marea Britanie. Morga dinn Londra nu mai face fața numarului de oameni omorați de coronavirus. Trupurile neinsuflețite vor fi ținute intr-un cort imens.

- Un medic de familie din regiunea Lombardia, Italia, a murit la varsta de 57 de ani, la scurt timp dupa ce a inceput sa se confrunte cu simptome de coronavirus și a fost dus la Terapie Intensiva.

- Grecia a raportat joi primul deces in contextul epidemiei de COVID-19, la Patra, in partea continentala a tarii, si a raportat pana acum 117 purtatori de coronavirus. MSF considera ca refugiatii care traiesc in conditii mizere in tabere sunt mai expusi la imbolnavire. "Evacuarea taberelor din insulele…

- Medicii din nordul Italiei, aflați in prima linie de lupta impotriva coronavirusului, au trimis colegilor din intreaga lume zece sfaturi importante din experiența lor recenta.Mesajul trimis de medicii italieni se adreseaza in special unitaților de terapie intensiva și managerilor spitalelor, dar și…

- Guvernul Greciei s-a folosit de reluarea negocierilor dintre UE si Marea Britanie pentru incheierea unui acord post-Brexit pentru a incerca sa recupereze sculpturile pierdute de la Parthenon. Statuile au fost luate, din Atena 1802, cu acordul autoritatilor otomane, si duse in Anglia de ambasadorul…

- Madalina Bellariu are 28 de ani și s-a intors in țara natala dupa ce a colindat lumea și a filmat atat in Londra cat și la Hollywood și apoi in Italia mai multe producții de televiziune fiind mai mult pe drumuri. Vedeta care a jucat cu Jude Law a primit un angajament in Romania și... Read More Post-ul…

- Grecia a lansat o licitatie pentru obligatiuni pe 15 ani, cea mai lunga perioada pe care Grecia se imprumuta de la debutul crizei financiare din 2010, profitand de ratele scazute ale dobanzilor si de recenta imbunatatire a creditului suveran, transmit AP si Reuters. Autoritatea pentru gestionarea…