Cum a reacționat Ungaria, după ce România nu a fost primită în Schengen. Mesajul transmis de Budapesta Ministrul ungar de Externe si al Comertului exterior, Peter Szijjarto, a oferit, pe rețelele de socializare, o prima reacție la faptul ca Romaniei și Bulgariei li s-a refuzat intrarea in spațiul Schengen. Șeful diplomației din Ungaria susține ca Romania si Bulgaria ar fi meritat sa se alature spatiului Schengen, deoarece isi protejeaza cu seriozitate granitele si au facut multe pentru a stopa migratia ilegala. In postarea de pe Facebook , Szijjarto a scris: „Joi, la Bruxelles, statele membre UE au votat pe tema primirii Croatiei, Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen. Croatia a fost acceptata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

