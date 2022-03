Cum a reacționat președintele Ucrainei dupa ce Ashton Kutcher și Mila Kunis au donat 35 de milioane de dolari pentru refugiați Președintele Ucainei, Volodimir Zelenski, le este recunoscator lui Ashton Kutcher și Milei Kunis. A ținut sa le mulțumeasca personal pentru cei 35 de milioane de dolari donați refugiaților. A facut acest lucru in cadrul unei intalniri pe care au avut-o prin Zoom. Chiar duminica, Volodimir Zelenski a postat pe Twitter o fotografie din timpul acestui video call. . @aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are…