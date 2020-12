Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Roșca continua sa uimeasca lumea tenisulul. Dupa ce in urma cu o saptamana Rosca a triumfat la Heraklion, dupa o finala in care i-a fost net superioara adversarei, scor 6-0, 6-1 cu Martina Colmegna, sportiva noastra a caștigat, astazi, cel de-al doilea turneu de la Heraklion (Grecia). Și de…

- Marius Balo, profesorul clujeanul inchis de aproximativ 7 ani in China pentru un presupus prejudiciu de 80 de dolari si tratat cu indiferenta de autoritatile din Romania, a decis sa intre in greva foamei incepand cu data de 15 noiembrie 2020.

- Noile restricții impuse romanilor vor intra in vigoare de luni, anunța Ludovic Orban Ludovic Orban a anunțat ca masurile enunțate de președintele Klaus Iohannis, joi, in deschiderea ședinței de Guvern, vor fi puse in aplicare de luni, dupa modificarea hotararii de guvern privind starea de alerta. Noile…

- Aproximativ 500 de papusi de colectie create in Romania in perioada anilor 1960-1980 au ajuns la Calarasi. Jucariile pretioase au fost create la fabrici celebre din tara si erau destinate exportului sau se vindeau in shop-uri.

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) trage tare la antrenamente pentru momentul in care va reveni pe teren. Sportiva noastra a postat pe contul de Instagram un scurt filmuleț de la pregatiri: „Sa aveți toți o saptamana minunata!”. Simona Halep, despre Australian Open 2021 Halep nu e sigura ca va participa…

- O noua competiție sportiva din Romania se anuleaza din cauza creșterii numarului cazurilor de coronavirus. Este vorba despre Maratonul București, care conta chiar pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Intr-o intervenție telefonica in cadrul Știrilor B1 TV, Ministrul Tineretului și…

- Simona Halep este ultima romanca ramasa „in picioare” la Roland Garros, din 11 jucatoare din Romania. Am inceput cu 11 romance in proba de simplu la Roland Garros. Am ramas doar cu una. Simona Halep este ultima romanca ramasa in cursa la Roland Garros dupa ce Patricia Tig si Irina Bara au fost eliminate,…

- Patricia Țig (26 de ani și 59 WTA) s-a calificat ieri in turul al treilea la Paris, dupa ce a trecut de Christina Mchale cu 6-4, 6-3 Jucatoarea din Romania a facut un meci precis in turul al doilea și a reușit sa-i anihileze jocul adversarei sale, mult mai obișnuita cu turneele de Mare Șlem. Patricia…