- Mulți dintre noi nu avem ani de viața cați ani de mandat are neobositul primar Marian Margarit de la Boldu. Profesor, poet, cantautor și primar, edilul de 9 stele al județului Buzau tocmai a caștigat un nou mandat in fruntea comunei sale. Potrivit datelor publicate de AEP, Marian Margarit a caștigat…

- Ioan Doldurea, actualul primar al municipiului Caracal din partea Partidului Social Democrat, se afla in pole position in competiția pentru un nou mandat, conform rezultatelor parțiale. Fiul lui Doldurea este unul dintre proprietarii firmei care deținea depozitul de gaz de la Crevedia, locul unde in…

- Ieri, reprezentanți ai S.C. „Piețe, Targuri și Oboare” Buzau au ținut sa dezminta o informația lansata in spațiul public, se pare, de reprezentanții unui partid politic. Concret, anumitor producatori din Piața Centrala li s-ar fi spus ca, in curand, piața se va desființa, iar comercianții vor fi mutați…

- In județul Buzau, alegerile locale și europarlamentare din data de 9 iunie vor prezenta o situație inedita in trei comune, unde pe buletinele de vot se va afla un singur candidat pentru funcția de primar. Este vorba despre comunele Valcelele, Pardoși și Odaile, unde cetațenii vor avea o alegere limitata.…

- • Specialiștii fitosanitari dau asigurari ca tomatele au fost verificate și sunt „sigure pentru sanatate“ N.Dumitrescu Printre fructele, zarzavaturile și legumele care se vand la tarabele din Piața Centrala din Ploiești, pe ale caror etichete sta scris, de mana, și țara de proveniența, in cazul celor…

- Veste neașteptata! Tatal lui Ionuț Doldurea, patronul stației GPL care a explodat in Crevedia și a produs un dezastru, candideaza pentru funcția de primar in Caracal. Ion Doldurea a fost suspendat din funcție dupa presupusele erori ale fiului sau, care au ucis nu mai puțin de șase persoane.

- Ursul a fost vazut prima oara langa Gara de Nord din Ploiești. De acolo a ajuns pe o strada din apropiere. Exemplarul, unul urias, are in jur de 250 de kilograme și a fost filmat apoi alergand pe mijlocul drumului, in zona blocurilor.Polițiștii locali și jandarmii au impanzit zonele in care au fost…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzau a anunțat ca maine, 15 martie, incepand cu ora 6.00, pe Drumul Național 2 se vor executa lucrari de reparație a stratului de uzura, in zona ieșire din municipiul Rm Sarat – limita cu județul Vrancea: „In data de 15.03.2024, incepand cu ora 06.00,…