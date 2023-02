Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a primit din partea iubitului ei un inel extrem de valoros. De cateva luni, impresara și-a gasit fericirea in brațele unui barbat, dupa marea dezamagire pe care a avut-o cu Laurențiu Reghecampf. Dupa ce a fost parasit de Laurențiu Reghecampf pentru o femeie mai tanara, Anamaria Prodan…

- In fiecare sambata și duminica, de la 10:00, Teo Trandafir intra pe post, la Kanal D, cu emisiunea, ei „Teo Show”. Recent, la filmari, ea a avut parte de o situație neașteptata pusa la cale de colegii ei. Prezentatoarea a fost victima unei farse de zilei mari, din partea colegilor de emisiune. Prezenta,…

- Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana au fost casatoriți și au impreuna doi copii. Mariajul celor doi a avut parte de momente tensionate, aceștia divorțand și impacandu-se de mai multe ori. In cadrul unui podcast, fosta prezentatoare TV a facut dezvaluiri neștiute din timpul relației cu afaceristul.…

- In ultima perioada, Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu și-au adus reciproc acuze foarte grave. Acum, conflictul dintre fosta soție a lui Gabi Badalau și actuala lui iubita se muta in instanța. Claudia Patrașcanu are de gand sa o dea in judecata pe Bianca Dragușanu, pentru declarațiile pe care le-a…

- Pesta porcina africana a inchis targurile de animale din județul Gorj, chiar inainte de Craciun. Oamenii sunt nemulțumiți ca nu mai au acum unde sa-și vanda animalele. Pentru a scapa de ele, mulți s-au reorientat și vand porcii direct din curte sau pe internet, fara sa țina cont ca astfel pot contribui…

- „Mergeți in piețe și luați produsele de la producatorii noștri”, indeamna Petre Daea.Intrebat de unde iși cumpara porcul de Craciun, Daea a spus: „De la acel coleg, prieten am luat in fiecare an, așa incat sa sarbatoresc și eu Craciunul. Iau un porc in jur de 100 de kg, ca acolo e greutatea de sacrificare.…