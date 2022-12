Cum a ratat Putin reînființarea URSS la aniversarea a 100 de ani In ultimele zece luni, s-a discutat de multe ori despre „narativul”, adica obiectivul care l-a determinat pe Putin sa declanșeze razboiul din Ucraina, refacerea triumfala, cu un exces de spectacol propagandistic, a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, URSS, inființata pe 30 decembrie 1922. Pentru Putin, URSS-ul este „Rusia Mare”. Vladimir Putin și-a afirmat de mai multe ori intenția de a reinființa URSS-ul. In discursurile sale s-a referit obsedant la dezastrul desființarii URSS și a spus de nenumarate ori ca destramarea URSS a reprezentat „cea mai mare catastrofa geopolitica a secolului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

