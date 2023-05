Stiri pe aceeasi tema

- „Soarele și Luna” a rasunat pe scena de la Liverprool. Artistul Pasha Parfeni și echipa sa au avut prima repetiție pentru semifinala de la Eurovision, care va avea loc pe 9 mai. „It is crazy”, a spus Pasha, dupa prestația. Mai multe imagini și video au fost publicate pe pagina oficiala a Eurovision,…

- Doi barbați condamnați in mod greșit la inchisoare pentru tentativa de omor, au fost declarați nevinovați. Dupree Glass și Juan Rayford au ispașit 17 ani de detenție. Doi barbați, care au executat aproape 17 ani de inchisoare pentru tentativa de omor, au fost declarați nevinovați joi de un judecator…

- Fosta vicepreședinta a Parlamentului European, Eva Kaili, care a fost arestata in luna decembrie a anului 2022 in dosarul de corupție „Qatargate”, a afirmat din inchisoare ca este „nevinovata”, relateaza Corriere della Sera.

- Trei directori ai companiei Tel Drum - despre care DNA sustine ca era controlata de Liviu Dragnea - au fost condamnati vineri de Tribunalul Bucuresti la cate trei ani inchisoare cu suspendare, intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, cu prejudiciu de aproape un milion de euro, conform Agerpres.…

- Barbat din Aiud condamnat la inchisoare pentru lipsire de libertate și conducere fara permis, REȚINUT de polițiști: A ajuns dupa gratii Barbat din Aiud condamnat la inchisoare pentru lipsire de libertate și conducere fara permis, REȚINUT de polițiști: A ajuns dupa gratii La data de 20 martie 2023, polițiștii…

- Un barbat, in varsta de 38 de ani, originar din raionul Falești, a fost condamnat la 8 ani de inchisoare, cu executarea pedepsei intr-un penitenciar de tip semiinchis, pentru comiterea infracțiunilor de furt, jaf, escrocherie și prezentarea, cu buna-știința, a unei declarații mincinoase, anunța PG.…

- Continue reading Frații Tate au cerut sa li se aduca un hair-stylist in inchisoare. Britanicii au vrut și o consola de jocuri video. Ce raspuns le-au dat autoritațile din Romania at Info real.

- Liviu Kevin, fostul iubit al lui Dodo și totodata tatal copilului ei, a fost arestat in Germania. Barbatul și-a petrecut ultimele doua luni și jumatate in arest, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro spune motivul pentru care a trebuit sa stea dupa gratii. Abia ce a ieșit in urma cu doua zile și e…