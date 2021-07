Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, a declarat joi, la Digi24, dupa anunțul eliberarii din inchisoare a lui Liviu Dragnea, ca in acest moment nu se pune problema ca fostul lider PSD sa revina in partid, pentru ca nu și-a exprimat aceasta dorința. „Ma bucur pentru Liviu Dragnea și…

- "Am primit vestea asta cu lacrimi de bucurie. Sunt emoționata, am așteptat aceasta veste. Astazi plecam spre București. Liviu Dragnea spera foarte tare sa fie eliberat. Eu sunt superstițioasa, nu am vorbit nimic. Se va trimite minuta, se vor indeplini formațiunile. Cred ca instanța a fost convinsa…

- Tribunalul Giurgiu dezbate joi cererea de eliberare condiționata depusa de Liviu Dragnea. Acesta executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani și 6 luni de inchisoare, in dosarul angajarilor fictive care au avut loc la DGASPC Teleorman. Tribunalul Giurgiu decide daca il elibereaza pe Dragnea din…

- Tribunalul Giurgiu dezbate joi cererea de eliberare conditionata depusa de fostul lider al PSD Liviu Dragnea, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.In luna aprilie, Dragnea a solicitat Judecatoriei Sectorului…

- Joi, Tribunalul Giurgiu dezbate cererea de eliberare conditionata depusa de Liviu Dragnea. Liderul PSD executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Potrivit romaniatv.net , conform actelor depuse in instanta, Dragnea…

- A fost poate chiar cel mai controversat ministru de Interne. Ce este drept insa, mandatul fostei secretare din Teleorman, pusa de Liviu Dragnea in fruntea MAI a fost unul vadit ingreunat de ”perioada nebuna” in care aceasta a fost nevoita sa conduca forțele de ordine intr-o Romanie aflata la un moment…

- Tribunalul Bucuresti a amanat miercuri, pentru 26 mai, dezbaterea cererii in care Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Avocata fostului…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a solicitat Judecatoriei Sectorului 5 sa fie eliberat conditionat din inchisoare, unde executa o pedeapsa de 3 ani si 6 luni in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, informeaza AGERPRES . Potrivit portalului instantelor, Dragnea a depus cererea de eliberare…