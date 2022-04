Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a avut lansarea noului ei parfum in aceasta seara, iar alaturi de ea a fost fiul ei, Laurențiu Reghecampf junior, cu care petrece foarte mult timp in ultima vreme. Femeia de afaceri, declarații aspre pentru Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc. Iata ce iși dorește impresara de Paște!

- Daniela Gyorfi s-a mutat in casa noua și a aratat primele imagini din locuința situata in afara Bucureștiului. Artista a renunțat la apartamentul din Capitala și a cumparat altul mult mai mare in Petrești, județul Ilfov.Cantareața a locuit mai bine de 30 de ani in aceeași casa, iar anul trecut a decis…

- O noua colaborare in lumea muzicii romanești! Marcel Pavel și Stelu Pandelescu au marturisit in exclusivitate la Xtra Night Show ca se bucura sa faca o piesa impreuna și spera sa nu fie ultima lor colaborare.

- Dupa ce s-a aratat uluit de decizia instanței de fond care și-a permis sa-l condamne, impresarul Radu Baron a primit lovitura de grație la Curtea de Apel Brașov, care l-a declarat infractor, cu acte-n regula.

- Cristina Șișcanu trece prin clipe de coșmar, dupa atacul rușilor asupra Ucrainei. Vedeta are mai multe rude care acum se afla chiar in mijlocul razboiului. Aceasta le-a sarit in ajutor și vrea sa le aduca in Romania

- Au aparut in presa informații cum ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi ar fi plecat in Dubai in aceeași zi și mai mult se pune sub semnul intrebarii daca nu cumva au plecat impreuna cu același avion. Contactata de reporterii Spynews.ro, Bianca Dragușanu a fost intrebata daca este in Dubai și a confirmat.

- Jador a fost nevoit sa ajunga la Poliție, dupa ce și-a parcat mașina intr-un loc nepermis. In exclusivitate pentru Antena Stars, Cosmin Isaila, impresarul cantarețului, a oferit detalii despre intamplarea prin care a trecut vedeta. Cum a fost pedepsit.

- Oana Roman este foarte activa pe paginile de socializare și de foarte multe ori a fost ținta haterilor. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta susține ca a fost amenințata de un infractor periculos, cu opt ani de pușcarie și șapte dosare pentru tortura.