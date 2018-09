Stiri pe aceeasi tema

- Referendumul pentru modificarea Constituției în sensuri redefinirii noțiunii de &"familie&" va costa aproximativ 100 de milioane de lei, adica circa 21,5 de milioane de euro, susțin surse guvernamentale citate de mediafax.ro.

- Guvernul urma sa se intruneasca in sedinta, luni, la ora 16.00, anuntul fiind facut dupa ce magistratii CCR au dat unda verde referendumului e revizuire a Constitutiei in sensul dorit de Coalitia pentru familie. Executivul a amanat pentru marti adoptarea unei ordonante de urgenta care va fixa desfasurarea…

- Am putea avea doua zile de vot, la referendumul pentru familia tradiționala. Motivul il constituie faptul ca exista riscul ca referendumul sa nu atinga pragul minim de 30% prezența la vot, adica in jur de 5 milioane și jumatate de romani care sa iși exprime opțiunea in privința casatoriei dintre un…

- PSD vrea ca referendumul de modificare a Constituției pe tema familiei tradiționale sa se desfasoare pe durata a doua zile, au dezvaluit surse politice pentru G4Media.ro. Guvernul ar urma sa adopte marți un OUG in acest sens.

- Senatul a adoptat, marți, 11 septembrie initiativa de revizuire a Constitutiei pentru susținerea familiei tarditionale. Unul dintre sustinatorii acestui demers este și fostul ministru al Apararii, senatorul social-democrat Gabriel Leș. Parlamentarul satmarean a luat cuvantul in cadrul dezbaterilor.…