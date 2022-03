Stiri pe aceeasi tema

- Un razboi dur se poarta intre fosta soție și actuala partenera a lui Reghecampf. Laurentiu Reghecampf este unul dintre ce mai controversați oameni din sportul romanesc. Dar nu neaparat din cauza performanțelor sale in fotbal, ci din cauza femeilor cu care a avut relații. Corina Caciuc este acum partenera…

- Viata fostului tobosar al formatiei The Beatles, Ringo Starr, este povestita intr-o carte de benzi desenate din seria „Orbit" de la TidalWave Comics care omagiaza personalitatile publice „ce au impact asupra lumii", scrie Reuters. Volumul de 22 de pagini detaliaza cum Starr, 81 de ani, „a depasit bolile…

- Volumul de 22 de pagini, intitulat "Orbit: Ringo Starr", va detalia felul in care legendarul rocker britanic, ajuns intre timp la varsta de 81 de ani, "a invins o boala potential mortala in copilarie si modul in care a ajuns unul dintre cei mai buni tobosari din lume cantand in trupa The Beatles", au…

- Viata fostului tobosar al trupei The Beatles, Ringo Starr, va fi prezentata intr-un volum de benzi desenate ce va fi lansat de editura americana TidalWave in cadrul seriei "Orbit", care celebreaza personalitatile publice "cu un impact deosebit asupra lumii", informeaza Reuters. Volumul de…

- Volumul de 22 de pagini, intitulat "Orbit: Ringo Starr", va detalia felul in care legendarul rocker britanic, ajuns intre timp la varsta de 81 de ani, "a invins o boala potential mortala in copilarie si modul in care a ajuns unul dintre cei mai buni tobosari din lume cantand in trupa The Beatles", au…

- Florin Zamfirescu se pregatește intens pentru sarbatorile de iarna, iar anul acesta va petrece nu numai alaturi de partenera lui de viața, Daciana Toma, ci și de fosta soție, Valeria Sitaru. Actorul nu iși va avea aproape nepoții și s-a decis sa nu mai impodobeasca bradul.

- Un actor din Romania iși va petrece sarbatorile de iarna și cu actuala soție, dar și cu fosta. Cum a ajuns sa se intample asta? Ei bine, actorul nu mai are nepoții alaturi, pentru ca vor pleca la bunicii din provincie. Așadar, el și soția lui raman singuri acasa de sarbatori și așteapta musafiri speciali.…

- Ben Affleck a reușit sa le enerveze pe ambele Jennifer din viața lui cu ultimul sau interviu! Apropiați din anturajul lui Jennifer Lopez au declarat pentru NY Post sub protecția anonimatului, ca aceasta a cerut explicații din partea lui Ben cu privire la faptul ca a declarat ca nu e hotarat sa se insoare…