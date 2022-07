Stiri pe aceeasi tema

- Germina Nagat, membru in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), a afirmat ca Traian Basescu nu a fost „servit” de niciun serviciu de informatii, iar informatiile care au aparut despre fostul presedinte legate de colaborararea sa cu Securitatea au fost „rezultatul…

- Germina Nagat, membru in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), a declarat ca minorii recrutati de Securitate in anii "80 reprezinta una dintre cele mai sinistre teme care se gasesc in arhiva CNSAS, precizand ca initial a crezut ca este vorba de 10.000 de copii…

- Germina Nagat, membru in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), a afirmat ca statutul juridic al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este de necolaborator al Securitatii, precizand ca toata speta construita de CNSAS s-a oprit la Curtea Constitutionala.

- Politologul Theodor Paleologu a declarat, referindu-se la verdictul de colaborare cu fosta Securitate, in cazul lui Traian Basescu, ca acest lucru nu inseamna nimic si ca ”pana nu citesti niste note, nu te poti pronunta”. Paleologu a vorbit si despre colaborarea tatalui sau cu fosta Securitate. Paleologu…