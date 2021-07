Cum a fost vândută cu acte în regulă, la notar, casa unei femei fără ca aceasta să aibă habar? Dupa cearta pe care a avut-o cu iubita, un tanar iesean a reusit printr-un siretlic sa pacaleasca un notar neatent, venind aici cu o alta femeie. A reusit astfel sa vanda casa si terenul fostei prietene, iar ulterior a si sunat-o ca sa-i povesteasca isprava. Dosarul abia acum a fost finalizat, desi vanzarea a avut loc in 2014. De atunci, proprietara de drept sta in chirie. Cumparatorul casei, desi nu are nicio vina, a fost evacuat si va trebui acum sa lupte prin tribunale ca sa vada inapoi banii platiti. Amanunte despre aceasta vanzare incredibila, in randurile urmatoare. Dupa o cearta cu iubita,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

